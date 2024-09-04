Современное городское пространство появится вблизи станции метро "Печатники" БКЛ

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Современное городское пространство площадью более 14 гектаров появится около станции метро "Печатники" Большой кольцевой линии в рамках реализации масштабных инвестпроектов. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Для этого город предоставит инвестору земельный участок на юго-востоке Москвы, где планируется построить 744 тысячи квадратных метров недвижимости: жилье, коммерческие и социальные объекты. Например, на данной территории возведут многофункциональный комплекс площадью 97 тысяч квадратных метров, благодаря которому появятся новые рабочие места и увеличатся инвестиции в экономику Москвы.

"Земельный участок площадью 0,96 гектара будет передан инвестору без торгов на пять лет. Будущий комплекс может включать офисы, магазины, кафе, рестораны и другие объекты", – уточнил руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

Москва выделяет землю в аренду без проведения торгов для реализации подобных проектов уже с 2016 года. Для этого инвесторам необходимо выступить с предложением, связанным с развитием городской инфраструктуры. С начала года город предоставил 14 земельных участков для реализации коммерческих инвестпроектов. Там появятся многофункциональные, торговые, деловые и другие объекты общей площадью 642,4 тысячи квадратных метров.

Между тем с января по август 2024 года в Москве утвердили уже 30 новых решений о КРТ. Общая площадь проектов достигает 264 гектаров. На месте прежних промзон и прочих неэффективных и незастроенных территорий построят благоустроенные жилые кварталы со всей необходимой инфраструктурой, включая школы, детсады, офисы и другие коммерческие объекты.

