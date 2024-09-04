11 площадок по проектам КРТ будут реорганизованы на юго-западе Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Инвесторы и назначенные властями Москвы операторы на юго-западе Москвы реорганизуют 11 площадок по программе комплексного развития территорий (КРТ), заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Территории расположены в Зюзине, Конькове, Котловке, Черемушках, Ясеневе и Обручевском районе.

"На участках общей площадью более 55,8 гектара в течение 4–10 лет появятся современные благоустроенные пространства, где возведут свыше 1,1 миллиона квадратных метров недвижимости, включая жилье для целей программы реновации и других городских нужд, а также объекты нежилой застройки", – сказал вице-мэр.

Планируется, что по итогу здесь создадут почти 7,5 тысячи рабочих мест. Общие инвестиции в проекты оцениваются в 358 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект – в 15 миллиардов.

"В ходе реализации 11 проектов комплексного развития территорий на юго-западе города построят свыше 774 тысяч квадратных метров жилья для программы реновации, а также более 325 тысяч квадратных метров общественно-деловых и производственных объектов", – добавил глава департамента городского имущества Максим Гаман.

Помимо этого, на площадках возведут новый ФОК, школы более чем на 2 600 учеников и детские сады на 750 воспитанников. В настоящий момент в активной реализации находятся 88 проектов КРТ. Благодаря им 15 тысяч жителей в ЮЗАО смогут переехать в новые квартиры по программе реновации.

Только с января по август текущего года в Москве утвердили уже 30 новых решений о КРТ. Общая площадь проектов достигает 264 гектаров. На месте прежних промзон и прочих неэффективных и незастроенных территорий построят благоустроенные жилые кварталы со всей необходимой инфраструктурой, включая школы, детсады, офисы и другие коммерческие объекты.

