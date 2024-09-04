Московская чайная выставка пройдет на ВДНХ 5–8 сентября

Фото: пресс-служба ВДНХ

Жителей и гостей столицы приглашают на Московскую чайную выставку, которая состоится на ВДНХ в павильоне № 57 5–8 сентября. О мероприятии сообщается на официальном сайте мэра и правительства города.

Вход будет осуществляться на безвозмездной основе с 10:00 до 18:00.

"Гости познакомятся с китайской чайной культурой, примут участие в чайных церемониях и презентациях, а также продегустируют разные сорта этого полезного напитка", – говорится в публикации.

Свой чай и посуду представят более 60 компаний из китайских провинций Фуцзянь, Сычуань и Юньнань. Желающие смогут поучаствовать в чайных церемониях, мастер-классах и викторинах.

Презентация белого чая запланирована на 5 сентября с 14:30 до 15:00. Чашки и чайники будут показывать гостям выставки с 15:00 до 15:30. Попробовать собранный в горах провинции Фуцзянь чай можно с 15:35 до 16:30.

В первый день выставки принять участие в церемонии можно будет с 15:35 до 16:30. Викторина по истории чая пройдет в 16:30.

На следующий день в 11:00 начнется презентация сычуаньского чая, а в 11:30 – одного из четырех сортов улуна. Мастер-класс по иероглифам запланирован в 13:00. В 14:30 начнется презентация жасминового чая.

Праздник винограда с дегустацией сортов пройдет в ботаническом саду МГУ имени Ломоносова "Аптекарский огород" 14 сентября. Все представленные сорта выращивались в Московской области. Кроме того, гости смогут получить консультации от членов клуба по выращиванию винограда на даче.

