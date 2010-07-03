Рэпер Xzibit перед концертом на фестивале "Ритм моего города" разыграет автомобиль

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Рэпер Xzibit перед концертом на фестивале "Ритм моего города" с 4 по 6 сентября проведет розыгрыш автомобиля. Об этом сообщает огргкомитет цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

Музыкант решил провести собственный конкурс под названием "Тачка от Xzibit’а". Для участия необходимо прочитать на видео рэп, спеть любимую песню или исполнить зажигательный танец и выложить ролик на свою страницу в Instagram, отметив в хештегах #хочутачку_рмг и аккаунт фестиваля. Единственные правила, которые нужно учесть – это сказать в ролике "Хочу тачку от Xzibit’а!" и не забыть сделать это все на фоне автомобиля.

Принять участие в конкурсе могут все желающие от 18 лет. Прием заявок закончится 6 сентября в 22:00. Лучший видеоролик выберут оргомитет фестиваля и сам рэпер. Он лично подарит ключи от нового автомобиля на своем концерте 7 сентября в 21:00.

В прошлый раз Xzibit выступал в Москве в 2014 году в составе коллектива Serial Killers, а его сольный концерт состоялся еще в 2011 году. Незабываемое хип-хоп-шоу на ВДНХ станет одним из самых ярких событий празднования Дня города, подчеркнули организаторы фестиваля.

"Ритм моего города" вошел в программу юбилейного года ВДНХ и объединил пять тематических недель, посвященных разным аспектам молодежной уличной культуры. Неделя Street Music продлится с 2 по 7 сентября.