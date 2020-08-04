Ремонт участка Тверской улицы завершили досрочно – Бирюков

Специалисты комплекса городского хозяйства досрочно закончили ремонт участка Тверской улицы, приводит ТАСС заявление заместителя мэра столицы Петра Бирюкова.

"Масштабные работы по замене асфальтобетонного покрытия на участке Тверской улицы от Моховой улицы до Настасьинского переулка завершены досрочно", – сообщил заммэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства.

По его словам, движение транспорта на данном участке уже открыто. В общей сложности в работах принимали участие более 2,2 тысячи специалистов ГБУ "Автомобильные дороги", уточнил Бирюков.

В Дептрансе Москвы подтвердили, что движение по Тверской открыто в обе стороны раньше намеченного срока. В частности, автобусы № м1, м10, 101, 904, С43 и н1 вновь ходят своими маршрутами.

К ремонту на Тверской приступили 3 августа. Специалисты заменили асфальтовое покрытие. Все работы выполнялись на участке участке длиной 1,3 километра. В понедельник вечером с целью личного контроля над ходом работ туда прибыл Петр Бирюков.

Ранее планировалось, что движение на Тверской улице откроют 4 августа в 23:30.