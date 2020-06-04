Более 1,5 тыс случаев незаконной торговли пресекли возле метро и ТПУ Москвы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

1 569 случаев незаконной торговли было зафиксировано в районе станций метро и ТПУ в Москве с начала 2020 года, передает пресс-служба ГКУ "Организатор перевозок".

Больше всего нарушений зафиксировали на станциях метро "Киевская" и "Щукинская", а также на ТПУ "Теплый Стан", "Площадь Ильича", "Домодедовская", "Проспект мира" и "Курская". Из 1 569 случаев по 719 нарушениям было заведено административное дело по части 2 статьи 11.13, а также по части 3 статьи 10.9 КоАП.

Исполняющий обязанности руководителя ГКУ "Организатор перевозок" Владислав Султанов сообщил, что с начала 2020 года количество зафиксированных случаев несанкционированной торговли снизилось.

"Стоит отметить, что с начала года в Москве снизилось количество случаев торговли возле метро и на ТПУ. Благодаря комплексу мероприятий, проводимому ГКУ "Организатор перевозок", органами исполнительной власти и сопричастными организациями", – отметил Султанов.

В частности, резкое снижение незаконной торговли зафиксировали на ТПУ "Курская", "Домодедовская", "Беговая", "Варшавская", "Площадь Ильича". На некоторых из них люди испытывали затруднения с проходом, поскольку пешеходные переходы были заполнены подобными продавцами.

Кроме того, массовая торговля продуктами питания была пресечена на территории ТПУ "Бульвар Дмитрия Донского". Рейды по выявлению незаконной продажи возле станций метро и ТПУ проводились силами сотрудников ГКУ "Организатор перевозок".

В пресс-службе учреждения рассказали, что основными точками, где торговцы пытаются наладить незаконный сбыт продукции, являются подземные пешеходные переходы, а также территории, прилегающие к станциям метро.

В "Организаторе перевозок" заявили, что проблема несанкционированной продажи заключается в том, что за ней следуют и другие правонарушения. На подобных точках товары не засвидетельствованы документально, а торговля осуществляется за рамками действующего законодательства.

Ранее стало известно, что в столичном метро количество попрошаек сократилось в пять раз за последние три года. Глава "Организатора перевозок" рассказывал, что за 2019 год зафиксировали более 2 тысяч случаев мошенничества.