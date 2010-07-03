Более 200 тысяч мусульман отпразднуют Ураза-байрам в Москве

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Более 200 тысяч мусульман ожидаются на праздничных молитвах в честь Ураза-байрама рядом с мечетями и на дополнительных площадках столицы 4 июня.

Так, ожидается, что Московская соборная мечеть примет до 130 тысяч молящихся, сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе Совета муфтиев России.

Кроме того, Историческая мечеть и Мемориальная мечеть "Шухада" на Поклонной горе соберут еще по 25-30 тысяч человек.

Помимо этого, на двух дополнительных площадках в ландшафтном парке "Южное Бутово" и футбольном поле в Братеевском каскадном парке ожидают по 5-7 тысяч человек.

Праздничные намазы начнутся в 6:30 в Мемориальной мечети и в Братеево, в 7:00 – в Московской соборной мечети и Бутово, в 8:00 – в Исторической мечети.

Другие религиозные организации подготовили площадки в комплексах мечетей "Ярдям" и "Инам" в районе Отрадное, а также в парке "Сокольники". Молитвы, на которых ожидают по 15-20 тысяч человек, пройдут в 6:00 и 6:30.

Между тем в Подмосковье на праздничных молитвах на 49 площадках в 7:00 рассчитывают принять более 100 тысяч верующих, сообщил председатель Духовного управления мусульман региона Рушан Аббясов.

Станция "Проспект Мира" Кольцевой линии столичного метро утром 4 июня работает только на выход и пересадку из-за массового прибытия пассажиров в Московскую соборную мечеть. Кроме того, в городе перекрыли несколько улиц.