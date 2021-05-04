Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Город

20:41

Начальный этап развития транспортной сети у метро "Коммунарка" завершат до конца года

город дороги

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Строительство и реконструкцию улиц в рамках начального этапа развития транспортной инфраструктуры у станции метро "Коммунарка" рассчитывают завершить до конца 2021 года, заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Проект развития транспортной инфраструктуры в районе станции "Коммунарка" включает в себя три этапа. Здесь выполнят строительство и реконструкцию нескольких улиц общей протяженностью около 3 километров. Завершить работы по одному из этапов планируется в текущем году", – сказал Бочкарев.

Он отметил, что выполнение реконструкции обеспечит эффективную транспортную связь между уже существующей улично-дорожной сетью и новой станцией метрополитена. Кроме того, реализация проекта позволит значительно разгрузить автодороги в Коммунарке.

"В рамках начального этапа дорожники активно заняты реконструкцией улицы Сосенский Стан на участке от улицы Лазурной до улицы Александры Монаховой. На дороге организуют четыре полосы движения, по две в каждом направлении, и оборудуют остановки для общественного транспорта. На этой же стадии строители реконструируют улицу Ясную – ее продлят до отстойно-разворотной площадки общественного транспорта возле станции метро "Коммунарка", – пояснил заммэра.

С момента включения в состав Москвы новых территорий в ТиНАО было проложено свыше 250 километров автодорог. До конца 2023 года власти планируют открыть еще около 100 километров.​

Как сообщалось, с начала 2021 года в столице ввели в эксплуатацию 11,1 километра дорог. Также за два месяца в городе открыли восемь искусственных сооружений и один пешеходный переход. До конца года в рамках адресной инвестиционной программы запланировано строительство 57,7 километра дорог, 16 искусственных сооружений и 14 пешеходных переходов.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать