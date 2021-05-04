Начальный этап развития транспортной сети у метро "Коммунарка" завершат до конца года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Строительство и реконструкцию улиц в рамках начального этапа развития транспортной инфраструктуры у станции метро "Коммунарка" рассчитывают завершить до конца 2021 года, заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Проект развития транспортной инфраструктуры в районе станции "Коммунарка" включает в себя три этапа. Здесь выполнят строительство и реконструкцию нескольких улиц общей протяженностью около 3 километров. Завершить работы по одному из этапов планируется в текущем году", – сказал Бочкарев.

Он отметил, что выполнение реконструкции обеспечит эффективную транспортную связь между уже существующей улично-дорожной сетью и новой станцией метрополитена. Кроме того, реализация проекта позволит значительно разгрузить автодороги в Коммунарке.

"В рамках начального этапа дорожники активно заняты реконструкцией улицы Сосенский Стан на участке от улицы Лазурной до улицы Александры Монаховой. На дороге организуют четыре полосы движения, по две в каждом направлении, и оборудуют остановки для общественного транспорта. На этой же стадии строители реконструируют улицу Ясную – ее продлят до отстойно-разворотной площадки общественного транспорта возле станции метро "Коммунарка", – пояснил заммэра.

С момента включения в состав Москвы новых территорий в ТиНАО было проложено свыше 250 километров автодорог. До конца 2023 года власти планируют открыть еще около 100 километров.​

Как сообщалось, с начала 2021 года в столице ввели в эксплуатацию 11,1 километра дорог. Также за два месяца в городе открыли восемь искусственных сооружений и один пешеходный переход. До конца года в рамках адресной инвестиционной программы запланировано строительство 57,7 километра дорог, 16 искусственных сооружений и 14 пешеходных переходов.