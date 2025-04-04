Пешеходный мост "Багратион" закроют 7 апреля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Пешеходный мост "Багратион" в Москве будет закрыт с 7 по 26 апреля. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

"Мост от дома 23А, строения 1, по набережной Тараса Шевченко до дома 16, строения 1, по Краснопресненской набережной будет закрыт", – говорится в сообщении.

Также в пресс-службе уточнили, что перекрытие связано с проведением работ.

Ранее сообщалось, что мост "Багратион" закрывают на капитальный ремонт. Во время беседы с Москвой 24 эксперты заявили, что постройка уже морально устарела и не вписывается в футуристический стиль делового центра.