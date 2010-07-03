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11:23

На территории московского вуза появится бассейн

город спорт

11:23

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Фото: пресс-служба Москомархитектуры

Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном построят на территории МИРЭА – Российского технологического университета, сообщает пресс-служба Москомархитектуры.

Будущий корпус площадью 2,3 тысячи квадратных метров расположится на проспекте Вернадского. Новая постройка будет вписываться в комплекс уже существующих спортивного и учебного корпусов. Фасады здания облицуют металлическими кассетами, а помещение бассейна украсят витражными окнами.

Физкультурный центр будет двухэтажным. На первом этаже разместится бассейн, гардероб и раздевалки, кабинет медсестры, лаборатория анализа воды и инвентарная. На втором этаже будет зал сухого плавания, тренерские и помещения администрации.

Территорию вокруг будущего корпуса благоустроят: организуют пешеходные дорожки, места для отдыха и новые зеленые посадки. Также на участке появится парковка.

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов напомнил слова мэра Москвы о том, что в этом году в столице планируется завершить строительство и сдать в эксплуатацию 10 спортивных объектов.

Через два года в столице появится центр самбо. Он расположится на территории "Лужников". Площадь объекта составит 22 тысячи квадратных метров. А 2020 году в районе Теплый Стан появится спортивный комплекс с бассейном.

город спорт

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