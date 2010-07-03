Спорткомплекс с бассейном построят на юго-западе столицы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В районе Теплый Стан появится спортивный комплекс с бассейном. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на руководителя департамента городского имущества Максима Гамана.

На торгах, куда участок выставили по льготной ставке, за лот боролись 12 компаний. С победителями заключат договор аренды сроком на два года и восемь месяцев. Строительство объекта должны завершить к 2022 году.

С 2018 года столичные инвесторы могут на особых условиях арендовать земельные участки для строительства таких объектов социального назначения, как медицинские центры, спорткомплексы, образовательные и культурные учреждения.

При этом стартовая ставка аренды составляет 1,5% от кадастровой стоимости участка в год. Окончательная цена устанавливается по результатам аукциона.

Через два года в столице появится центр самбо. Он расположится на территории "Лужников". Площадь объекта составит 22 тысячи квадратных метров.