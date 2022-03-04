Мосводоканал усилит контроль качества воды в преддверии весеннего паводка

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Специалисты Мосводоканала усилят контроль качества воды перед весенним паводком. Они увеличат частоту проверок в сутки, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Специалисты будут делать пробы в реках, притоках и водохранилищах. Оперативный контроль поможет выявить загрязняющие вещества, которые могут попадать в воду с талым снегом. Любое отклонение от нормы будет передаваться на станции водоподготовки.

Генеральный директор АО "Мосводоканал" Александр Пономаренко отметил, что водосборная территория источников водоснабжения Москвы составляет 50 тысяч квадратных километров. В водохранилища поступает весь снег с этой территории.

"Усиленный контроль поможет точно знать, какого качества вода придет на станции, и заранее к этому подготовиться. Но вне зависимости от внешних факторов наши потребители могут быть уверены, что получат питьевую воду, соответствующую всем нормам и требованиям", – добавил Пономаренко.

Мосводоканал обеспечивает чистой питьевой водой более 15 миллионов жителей столицы. Станции работают круглосуточно и ежедневно направляют в город почти три миллиона кубометров воды.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, когда в Москве растает снег. По его словам, это может произойти на стыке марта и апреля. Он уточнил, что к середине марта уровень снежного покрова в городе снизится с 17 до 15 сантиметров.

