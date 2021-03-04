Реставрацию усадьбы Гусева Полоса завершили в "Сколкове"

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Специалисты завершили реставрацию старинной усадьбы Гусева Полоса, которая находится на территории инновационного центра "Сколково". В порядок привели не только особняк в неоклассическом стиле, но и террасный парк, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
В материале уточняется, что фасады здания отштукатурили, украсили колоннами коринфского ордера, портиками, треугольным фронтоном, лепниной и медальонами с античными профилями, а к северному фасаду особняка пристроили полукруглую веранду.
Как рассказал глава столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов, реставраторы с 2015 года возрождали былое великолепие главного дома и парка усадьбы.
"До начала работ около двух десятилетий она не использовалась и пришла в аварийное состояние. Во время реставрации специалисты вернули исторический облик и фасадам, и интерьеру особняка. Это были действительно масштабные работы", – приводятся в материале слова Емельянова.
Он подчеркнул, что работы велись под контролем Мосгорнаследия.
В ходе реставрации был укреплен фундамент и перекрытия, сруб перебрали, кровлю отреставрировали, слуховые окна также были восстановлены. По историческим образцам воссоздали оконные и дверные рамы.
Работы проводились и внутри особняка. По сохранившимся образцам специалисты воссоздали паркетное покрытие, оштукатурили и обтянули тканевыми обоями стены. На втором этаже раскрыли исторические дверные проемы в парадном вестибюле, а также на стенах вдоль лестницы.
В парке отремонтировали подпорную стенку террасы, территорию возле дома благоустроили.
Усадьба Гусева Полоса имеет статус выявленного объекта культурного наследия.
Ранее специалисты оценили все ценные архитектурные и декоративные элементы бывшего чайного магазина Перлова, который расположен на Мясницкой улице. Здание было построено в конце XIX века для купца Сергея Перлова, основателя чайной компании "Сергей Васильевич Перлов и Ко". На первом этаже располагался чайный магазин, а на втором и третьем были апартаменты семьи хозяина и съемные квартиры.
Кроме того, специалисты утвердили ценность особняка Якунчиковой в Москве. Были описаны все элементы, которые определяют историческую ценность особняка Московского торгово-строительного общества. В предмет охраны включили все уникальные декоративные элементы, которыми украшен особняк. В итоге реставрационные работы будут осуществляться с учетом предмета охраны памятника.
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