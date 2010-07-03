Москвичи смогут бесплатно провериться у отоларингологов

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К Международному дню охраны здоровья уха и слуха в столице пройдет бесплатная акция. С 4 по 14 марта можно будет посетить лекции о профилактике заболеваний, получить консультацию и пройти обследование органов слуха. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

День открытых дверей в рамках акции состоится 4 марта в 19 медицинских организациях города. С 4 по 7 марта в 15 медицинских организациях организуют лекции о профилактике заболеваний уха.

Проверить органы слуха предлагают и в Научно-исследовательском клиническом институте оториноларингологии имени Свержевского. Здесь ждут посетителей 7, 12 и 14 марта с 10:00 до 14:00. В это время можно будет получить консультацию оториноларингологов, сурдологов и пройти аудиологическое исследование. Записаться на прием можно с 4 по 6 марта, позвонив по телефону: +7 (903) 617-21-65. Запись ведется с 9:00 до 16:00.

Список медицинских организаций, участвующих в акции, доступен на сайте столичного департамента здравоохранения.

В феврале в более чем 40 московских медучреждениях прошла бесплатная акция, приуроченная ко Всемирному дню борьбы против рака. Участвовали в ней более 18 тысяч горожан. Они могли проверить свое здоровье, узнать об онкологических заболеваниях, их ранней диагностике, профилактике и лечении, пройти различные обследования. Консультации проводили более 300 онкологов, колопроктологов, эндокринологов, онкологов-маммологов, онкогинекологов, онкоурологов и других специалистов.