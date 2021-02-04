В Москве в 2021 году построят более 70 километров дорог

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В текущем году в Москве планируют построить 74 километра дорог и 18 искусственных сооружений. Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Ключевым направлением работы Стройкомплекса является развитие транспортной инфраструктуры, при этом строительству новых дорог уделяется огромное внимание. В этом году планируется ввести около 74 километров дорог, 18 мостов, эстакад и тоннелей, а также 16 пешеходных переходов", – рассказал он.

По словам заммэра, в первую очередь внимание будет сосредоточено на строительстве хордовых магистралей.

"Сегодня ключевой задачей в дорожном строительстве остается создание сети новых радиальных маршрутов через город. Эти трассы свяжут между собой 73 района столицы и улучшат транспортную ситуацию для 11,4 миллиона москвичей. Работа по реконструкции вылетных магистралей и развязок на МКАД также продолжается", – добавил Бочкарев.

Ранее сообщалось, что на востоке столицы планируют реконструировать Краснобогатырскую улицу и построить автомобильный тоннель у Богородского кладбища.