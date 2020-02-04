В столичном метро установили еще 10 стоек "Живое общение"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столичном метро установили еще 10 информационных стоек "Живое общение", на которых можно уточнить маршрут, узнать об удобных пересадках на другие виды транспорта и ближайших достопримечательностях. Предполагается, что стойки заработают в ближайшее время, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"Получить помощь консультантов можно будет на станциях "Славянский бульвар", "Молодежная", "Кузнецкий Мост", "Тургеневская", "Выставочная", "Черкизовская", "Автозаводская", "Марксистская" и "Таганская" Кольцевой линии. Кроме того, новая стойка появилась на "Комсомольской" Кольцевой линии", – говорится в сообщении.

По словам руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова, было принято решение увеличить количество информационных стоек на тех станциях, где пассажиры чаще всего обращаются к сотрудникам метро за помощью.

"Теперь стойки “Живое общение” установлены на 27 станциях", – сказал Ликсутов.

Получить консультацию на стойках "Живое общение" можно каждый день с 08:00 до 20:00. Чаще всего их просят построить наиболее короткий и удобный маршрут по городу. Также пассажиры узнают, как пройти к ближайшим достопримечательностям, уточняют информацию о типах проездных билетов.

Ранее сообщалось, что на трех станциях Московского метрополитена появились автоматы по продаже сувениров. Это станции "Кузнецкий Мост", "Тимирязевская" и "Ховрино".

На полках торговых автоматов есть брелоки, вкладыши, наклейки с символикой Marvel и другими эксклюзивными дизайнами. Эти оригинальные виды проездных билетов не отличаются по функционалу от обычной карты "Тройка". Также в продаже есть брелоки с совместным функционалом карты "Тройка" и "Стрелка", сувенирные жетоны МГУ, защитные чехлы для транспортных карт с надписями "Не прислоняться" и "Приложите билет к желтому кругу".

