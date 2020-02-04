В столичном метро установили еще 10 стоек "Живое общение"

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В столичном метро установили еще 10 информационных стоек "Живое общение", на которых можно уточнить маршрут, узнать об удобных пересадках на другие виды транспорта и ближайших достопримечательностях. Предполагается, что стойки заработают в ближайшее время, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
"Получить помощь консультантов можно будет на станциях "Славянский бульвар", "Молодежная", "Кузнецкий Мост", "Тургеневская", "Выставочная", "Черкизовская", "Автозаводская", "Марксистская" и "Таганская" Кольцевой линии. Кроме того, новая стойка появилась на "Комсомольской" Кольцевой линии", – говорится в сообщении.
По словам руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова, было принято решение увеличить количество информационных стоек на тех станциях, где пассажиры чаще всего обращаются к сотрудникам метро за помощью.
"Теперь стойки “Живое общение” установлены на 27 станциях", – сказал Ликсутов.
Получить консультацию на стойках "Живое общение" можно каждый день с 08:00 до 20:00. Чаще всего их просят построить наиболее короткий и удобный маршрут по городу. Также пассажиры узнают, как пройти к ближайшим достопримечательностям, уточняют информацию о типах проездных билетов.
Ранее сообщалось, что на трех станциях Московского метрополитена появились автоматы по продаже сувениров. Это станции "Кузнецкий Мост", "Тимирязевская" и "Ховрино".
На полках торговых автоматов есть брелоки, вкладыши, наклейки с символикой Marvel и другими эксклюзивными дизайнами. Эти оригинальные виды проездных билетов не отличаются по функционалу от обычной карты "Тройка". Также в продаже есть брелоки с совместным функционалом карты "Тройка" и "Стрелка", сувенирные жетоны МГУ, защитные чехлы для транспортных карт с надписями "Не прислоняться" и "Приложите билет к желтому кругу".
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: