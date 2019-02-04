Надземный пешеходный переход через проспект Андропова откроют летом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Надземный пешеходный переход с траволаторами через проспект Андропова откроют летом 2019 года. Об этом сообщили в пресс-службе департамента строительства со ссылкой на руководителя ведомства Андрея Бочкарева.
"Пешеходный переход с траволаторами через проспект Андропова откроется летом. Протяженность перехода составит почти 215 метров, высота – 5,4 метра. В переходе установят две ленты траволатора длиной 60 метров и шириной 1 метр", – сказано в сообщении.
Сейчас уже завершены работы по бетонированию лестничных сходов, выполнено устройство нижнего слоя асфальто-бетонного покрытия участка бокового проезда проспекта Андропова. Также заканчивается переустройство инженерных коммуникаций.
Монтаж остекления начнется в ближайшее время. Для маломобильных групп населения в переходе будет установлен лифт, на ступени нанесут предупреждающее тактильное покрытие.
Бочкарев отметил, что надземный пешеходный переход обеспечит беспрепятственное пересечение проспекта Андропова.
В этом году в Москве появится несколько дорожных объектов. Подробнее о них в начале января рассказал Сергей Собянин.
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