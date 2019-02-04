Темы дня

Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

14:20

Надземный пешеходный переход через проспект Андропова откроют летом

город строительство

14:20

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Надземный пешеходный переход с траволаторами через проспект Андропова откроют летом 2019 года. Об этом сообщили в пресс-службе департамента строительства со ссылкой на руководителя ведомства Андрея Бочкарева.

"Пешеходный переход с траволаторами через проспект Андропова откроется летом. Протяженность перехода составит почти 215 метров, высота – 5,4 метра. В переходе установят две ленты траволатора длиной 60 метров и шириной 1 метр", – сказано в сообщении.

Сейчас уже завершены работы по бетонированию лестничных сходов, выполнено устройство нижнего слоя асфальто-бетонного покрытия участка бокового проезда проспекта Андропова. Также заканчивается переустройство инженерных коммуникаций.

Монтаж остекления начнется в ближайшее время. Для маломобильных групп населения в переходе будет установлен лифт, на ступени нанесут предупреждающее тактильное покрытие.

Бочкарев отметил, что надземный пешеходный переход обеспечит беспрепятственное пересечение проспекта Андропова.

В этом году в Москве появится несколько дорожных объектов. Подробнее о них в начале января рассказал Сергей Собянин.

город строительство

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика