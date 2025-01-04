Портал "Наш город" помог москвичам решить более 10 млн вопросов

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

За 13 лет работы портала "Наш город" в Москве решили более 10 миллионов вопросов горожан. Благодаря проекту они могут влиять на состояние столичной инфраструктуры, улучшать облик города и взаимодействовать с органами власти, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

В среднем многие вопросы решаются за три рабочих дня. На сегодняшний день на портале зарегистрировано свыше 2,3 миллиона москвичей. Чаще всего они оставляют заявки в будние дни, а с 11:00 до 14:00 число запросов растет в три раза.

Для удобства пользователей на сайте сделали классификатор более чем по 220 темам, которые охватывают все сферы городской жизни. Он постоянно обновляется.

Для отправки сообщения необходимо зайти в аккаунт и перейти в раздел "Сообщить о проблеме", после чего выбрать нужный объект на карте или ввести адрес в поисковой строке, определить подходящую тему и описать ситуацию.

Также москвичи могут воспользоваться приложением "Наш город". В личном кабинете горожане могут настроить почтовую рассылку. После поступления ответов жители столицы могут подтвердить или опровергнуть выполнение работ.

Проверять качество проведенных работ городу помогают волонтеры портала. Они следят за состоянием парковок, работой зарядных станций для электромобилей, проверяют замену ламп в подъездах и ремонт почтовых ящиков.

Между тем с начала 2024 года в Москве установили более 4 тысяч новых домовых и городских указателей. В частности, с января по сентябрь в столице были установлены 1 149 городских указателей и более 2,9 тысячи домовых.

