Депфин Москвы получил Гран-при российского конкурса в сфере управленческих инноваций

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Департамент финансов города Москвы получил Гран-при Всероссийского конкурса "Лучший исполнительный орган власти в сфере управленческих инноваций", передает портал мэра и правительства столицы.

Такую оценку жюри присудило проектам по внедрению технологий искусственного интеллекта и автосанкционированию при проведении платежей "Быстрые платежи".

"Цифровой помощник рассматривает пакет документов: проверяет его полноту, корректность заполнения, соответствие данных, распознает скан-копии контрактов, актов приемки, счетов-фактур и, если между ними есть несоответствие, сообщает об этом", – рассказала руководитель департамента Елена Зяббарова.

Подобные новинки позволяют гораздо быстрее обрабатывать казначейские документы, сокращая трудоемкость процессов. Сейчас точность работы ИИ-помощника составляет 90%, и он продолжает расти благодаря постоянному обучению.

Проект "Быстрые платежи" также основан на роботизированном алгоритме, который сам формирует платежные квитанции и подтверждает возможность оплаты госконтрактов. Это, добавила Зяббарова, позволяет оперативно и безопасно доводить средства до исполнителей.

Сейчас в столице реализуется свыше 90 подобных ИИ-решений, которые применяют во всех ключевых сферах городской жизни от здравоохранения и образования до транспорта и ЖКХ.

Конкурс проходил среди федеральных, региональных и муниципальных органов власти, а заявки принимались на 11 номинаций. Всего пришло 263 заявлений, включая 23 от федерального списка, 117 от регионального и 123 от муниципалитетов РФ.

Ранее Москва уже удостоилась Гран-при национальной премии "Умный город" в специальной категории "ИИ – человеку" за внедрение искусственного интеллекта в городское хозяйство. В настоящий момент голосовой помощник обрабатывает свыше половины обращений на сразу 12 горячих линиях, позволяя передавать показания счетчиков, узнавать готовность документов и многое другое.

