Москва получила Гран-при премии "Умный город" за внедрение ИИ в горхозяйство

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Москва удостоилась Гран-при национальной премии "Умный город" в специальной категории "ИИ – человеку" за внедрение искусственного интеллекта в городское хозяйство.

"Уже 10 лет звонки вместе с операторами принимает голосовой ассистент. Сегодня он обрабатывает больше половины обращений на 12 горячих линиях: рассказывает о режиме работы учреждений, передает показания счетчиков, уточняет статус готовности документов", – рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.

Так, ИИ обрабатывает информацию в два раза быстрее, чем человек, что позволяет жителям города получать ответы на популярные вопросы без ожидания в очереди, а сотрудникам call-центра – сосредоточиться на более сложных задачах.

На участие в специальной номинации было подано 234 заявки из более чем 70 регионов России. Жюри оценивало проекты, которые предлагают использовать ИИ для улучшения качества электронных услуг и сервисов, а также для облегчения взаимодействия граждан с государственными органами.

Между тем в России планируют до конца 2024 года запустить бета-версию консультанта на портале "Госуслуги". Ожидается, что он будет работать на отечественной технологии ИИ. По словам главы Минцифры Максута Шадаева, проект проходит закрытые тестирования, а в конце года на портале откроется бета-версия.