Бизнес сможет арендовать более 100 помещений в Москве на льготных условиях

08:08
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В Москве на торги по льготной аренде выставили 109 нежилых помещений свободного функционального назначения, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Их площадь составляет от 11 до 1 840 квадратных метров. Принять участие в аукционе могут представители малого и среднего предпринимательства (МСП).
Арендовать недвижимость можно на срок до 10 лет по цене от одной тысячи рублей за квадратный метр в год для подвальных помещений и от 4 750 рублей для цоколя, первых этажей и выше.
Кроме того, бизнес имеет право преимущественного выкупа по среднерыночной цене нежилых помещений, которые они уже арендуют у города. Такие сделки проводятся без конкурса.
Всего с начала 2020 года на льготных условиях было реализовано 468 объектов, рассказал руководитель департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.
Сергей Собянин ранее рассказал, что на инвестиционном портале Москвы запущены 29 онлайн-сервисов, каждый из которых упрощает тот или иной аспект ведения бизнеса.
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