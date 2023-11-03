"Вечерняя Москва" проведет онлайн-трансляцию марафона "Знание.Первые" 4–6 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Первые лица, известные лекторы и эксперты примут участие в марафоне "Знание.Первые", который начнется в день открытия международной выставки-форума "Россия", 4–6 ноября на ВДНХ. Как сообщает "Вечерняя Москва", сайт издания проведет онлайн-трансляцию марафона, начало – 4 ноября в 10:00 по московскому времени.

Мероприятие интегрировано в тематику выставки. Всего запланировано шесть треков марафона, первые буквы названий которых составят слово "Россия".

Участникам представят прогрессивные проекты, которые стимулируют развитие экономики РФ, яркие достижения в ключевых сферах. Также на площадке выступят выдающиеся личности, которые вдохновляют своим примером и задают импульс планомерному развитию во всех отраслях.

Своим опытом на марафоне поделятся ученые, руководители крупнейших компаний, а также успешные предприниматели и мастера культуры и искусства. Кроме того, в рамках мероприятия выступят государственные и общественные деятели.

В ходе форума лекторы расскажут об инновациях в науке и технике, о прогрессивных решениях в экономике и сфере безопасности. Среди прочего эксперты проведут обсуждение по теме значимых улучшений в социальной сфере, образовании и здравоохранении. Также наставники обсудят с молодежью, какой вклад в прогресс России своими идеями и действиями может внести каждый человек, нацеленный на самореализацию.

Среди участников форума – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, министр просвещения Сергей Кравцов, а также член Общественной палаты Екатерина Мизулина и многие другие.

Ранее стало известно, что более 1,5 тысячи волонтеров прошли обучение для участия в международной выставке-форуме "Россия". Оказывать помощь в организации и проведении этого международного события будут свыше пяти тысяч человек.