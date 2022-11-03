В Москве завершили ремонт четырех набережных

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве закончили ремонтные работы на Котельнической, Гончарной, Берсеневской и Крымской набережных. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Проведены сезонные работы по расшивке швов гранитной облицовки четырех набережных <...>. В общей сложности отремонтировали более 60 тысяч погонных метров швов", – отметил Бирюков.

По его словам, такие работы выполняются раз в 5 лет. Они нужны для того, чтобы увеличить срок эксплуатации объектов, так как со временем материал швов разрушается, что может привести к смещению гранитных плит и их выпадению.

Прежде всего, уточнил заммэра, проводится очистка камня, после этого уже сама расшивка. Специалисты убирают старый материал между плит, а затем осуществляют их промывку. Потом они заполняют швы полимерцементным материалом и затирают водонепроницаемым раствором.

Бирюков подчеркнул, что такие работы не предоставляют никаких неудобств горожанам, так как строительные леса ставят со стороны воды и передвигают с участка на участок.

Ранее в столице провели последнюю перед зимой промывку памятников. Так, всего в городе промыли свыше 1,1 тысячи различных монументов.

Сообщалось, что подобные мероприятия проводятся только при температуре выше нуля. При этом каждый памятник очищают по специальной технологии – все зависит от материала, из которого он сделан, и общего состояния.



Московские монументы промыли в рамках подготовки к зиме

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