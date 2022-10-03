Вход в храм Василия Блаженного ограничили до конца дня

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Храм Василия Блаженного закрыли для индивидуальных посетителей до конца текущего дня. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Государственного исторического музея.

"Сегодня, 3 октября, Покровский собор закрыт для индивидуального посещения", – говорится в сообщении.

Отмечается, что сегодня попасть в храм можно только в составе экскурсионных групп. Остальные музеи, подведомственные ГИМ, работают в обычном режиме.

Ранее стало известно, что с 1 октября изменился график работы Московского зоопарка. Теперь зоосад закрывается на час раньше из-за сокращения светового дня. Посетить его можно с 09:00 до 18:00.



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