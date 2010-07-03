На схему метро с МЦД добавили станцию "Покровское-Стрешнево"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На схему метро с Московскими центральными диаметрами (МЦД) добавили станцию "Покровское-Стрешнево." В пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры отметили, что это сделано по просьбе пассажиров.

В течение двух недель департамент принимал предложения по улучшению схемы метро с первыми двумя МЦД. За это время поступило более 100 идей от жителей Москвы и области.

Граждане предложили переместить названия станций для компактности карты, внести изменения в яркость цветов и придумали новые знаки-обозначения линий и пересадок. Самые интересные и полезные предложения обещали учесть при обновлении схем в метро.

В департаменте уточнили, что часть предложений были настолько удачными, что их уже добавили на готовящуюся схему. В частности, добавлена станция МЦД-2 "Покровское-Стрешнево", которую затем заменят на станцию "Щукинская".

Также прописано точное время всех пересадок более пяти минут, исправлены опечатки и внесены дополнительные корректировки по верстке.

В будущем планируется рассмотреть предложения пересмотреть обозначение тарифных зон МЦД, внести дополнительные пересадки между метро и МЦД, убрать все пересадки более пяти минут, упростить схему метро, изменить обозначение МЦК и сделать похожим на МЦД.

Эти предложения вынесут на голосование в группе МЦД во "ВКонтакте". Автор самого популярного предложения получит схему метро и МЦД. Также схемы получат все участники, чьи предложения уже внесены в обновленные схемы.

Ранее на Белорусском вокзале открыли новый пригородный павильон и дополнительные платформы, построенные в рамках подготовки к запуску первых двух маршрутов МЦД. У павильона будут выходы на площадь Тверской заставы и улицу Грузинский Вал.