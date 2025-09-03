На западе Москвы реорганизуют 7 площадок по программе КРТ

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Назначенные столицей операторы проведут реорганизацию 7 площадок по программе комплексного развития территорий (КРТ) на западе Москвы. Их общая площадь составляет 20,6 гектара, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Градостроительный потенциал отведенных под редевелопмент участков, расположенных в 8 районах, составляет 552,2 тысячи квадратных метров недвижимости, включая жилье, объекты социальной и общественно-деловой инфраструктуры", – отметил он.

В результате там появятся сбалансированные городские пространства, где жители получат необходимые услуги и смогут трудоустроиться.

Участки находятся в районах Дорогомилово, Ново-Переделкино, Раменки, Солнцево, Тропарево-Никулино, Проспект Вернадского, Филевский Парк и Фили-Давыдково. Они имеют хорошо развитую инфраструктуру, включая транспортную.

По словам главы департамента градостроительной политики Москвы Владислава Овчинского, часть жилья площадью более 278 тысяч квадратных метров предполагается для реализации программы реновации. При этом общая площадь квартир в новостройках составит 169,8 тысячи "квадратов".

Благодаря этому новое жилье получат около 6,9 тысячи москвичей. Еще на 139,7 тысячи квадратных метров появятся объекты образования и общественно-деловая инфраструктура.

"Город установил сроки реализации каждого из 7 проектов: в зависимости от параметров застройки и общего объема работ они варьируются от 3 до 8 лет", – добавил Овчинский.

Ранее стало известно, что в Бабушкинском районе Москвы в рамках проектов КРТ возведут новое жилье по реновации. На северо-востоке города реорганизуют участок площадью 3,43 гектара.

На его территории построят 90,3 тысячи квадратных метров недвижимости. Суммарная площадь квартир в новостройках будет около 46,8 тысячи "квадратов", что позволит обеспечить жильем порядка 1,7 тысячи москвичей.

