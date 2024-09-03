Производство профессиональной косметики запущено в промышленном парке "Бутово"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В промышленном парке "Бутово" запустили производство профессиональной косметики, передает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на министра правительства Москвы, руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики города Анатолия Гарбузова.

"На данном этапе мощности завода достигают 45 тонн продукции в месяц, но уже в третьем квартале 2024 года ожидается увеличение выпуска объемов продукции до 80 тонн", – сказал Гарбузов, добавив, что косметические средства будут поставляться как на внутренний рынок столицы, так и в другие российские регионы.

Ожидается, что на производстве будет занято около 20 человек. Здесь уже действуют современная лаборатория и производственная линия.

Гарбузов напомнил, что промышленный парк был введен в эксплуатацию в 2023 году в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда. Он реализован в современном формате light industrial, при котором все бизнес-процессы выполняются под одной крышей.

Столичное правительство ранее одобрило планы строительства двух объектов общественно-деловой инфраструктуры в ТиНАО, которые построят за счет частных инвестиций по реализации программы создания МПТ. Соответствующее распоряжение подписал Сергей Собянин. Программа создания МПТ была утверждена в 2019 году.