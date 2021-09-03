Движение ограничат на Большом Москворецком мосту в ночь на субботу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение на Большом Москворецком мосту будет ограничено ночью 4 сентября. Об этом сообщает столичный Дептранс в своем телеграм-канале.

"4 сентября с 00:01 до 07:00 будет ограничено движение на Большом Москворецком мосту в связи с проведением киносъемок", – говорится в публикации.

Проезд будет организован по одной полосе движения в сторону Красной площади на участке от Раушской до Москворецкой набережной.

Ранее сообщалось, что из-за киносъемок движение перекроют в районе Патриарших прудов. 8 сентября с 20:00 до 22:00 нельзя будет проехать по Большому Патриаршему переулку.

