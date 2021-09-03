В Москве стартовал капремонт терапевтического корпуса больницы имени Вересаева

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В Москве начался капитальный ремонт восьмого терапевтического корпуса городской клинической больницы имени В. В. Вересаева, расположенного на Лобненской улице. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.
"Сейчас на объекте площадью более 10 тысяч квадратных метров проводятся демонтажные работы. Через месяц мы планируем завершить их и приступить к стяжке пола, устройству перегородок, замене окон и внутренней отделке помещений", – заявил заместитель главы Депздрава Алексей Сапсай.
По предварительным данным, завершить ремонт планируется в четвертом квартале 2022 года.
Терапевтический корпус будет работать совместно с корпусом оказания скорой помощи: их оформят в едином стиле. В обновленном корпусе сделают перепланировку, а также разместят оборудование для помощи пострадавшим от инфарктов, инсультов и иных кардиологических неврологических нарушений.
В августе после ремонта было открыто отделение реанимации и интенсивной терапии № 5 для пациентов с заболеваниями сердца в ГКБ имени Юдина. Здесь разместили шоковый зал и три блока на 30 коек.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: