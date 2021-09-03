В Москве стартовал капремонт терапевтического корпуса больницы имени Вересаева

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Москве начался капитальный ремонт восьмого терапевтического корпуса городской клинической больницы имени В. В. Вересаева, расположенного на Лобненской улице. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

"Сейчас на объекте площадью более 10 тысяч квадратных метров проводятся демонтажные работы. Через месяц мы планируем завершить их и приступить к стяжке пола, устройству перегородок, замене окон и внутренней отделке помещений", – заявил заместитель главы Депздрава Алексей Сапсай.

По предварительным данным, завершить ремонт планируется в четвертом квартале 2022 года.

Терапевтический корпус будет работать совместно с корпусом оказания скорой помощи: их оформят в едином стиле. В обновленном корпусе сделают перепланировку, а также разместят оборудование для помощи пострадавшим от инфарктов, инсультов и иных кардиологических неврологических нарушений.

В августе после ремонта было открыто отделение реанимации и интенсивной терапии № 5 для пациентов с заболеваниями сердца в ГКБ имени Юдина. Здесь разместили шоковый зал и три блока на 30 коек.