Ефимов рассказал о возросшем в Москве спросе на непродовольственные товары

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Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что в июле – августе 2020 года в столице вырос спрос на непродовольственные товары.

Представитель городских властей выступил на пленарной сессии "Иммунная система мировой экономики" в рамках Столыпин-форума.

"Если говорить про непродовольственные товары, то, наоборот, с учетом отложенного спроса, который наблюдался за период ограничения, то есть апрель – май и, по сути дела, июнь, то сейчас мы видим прирост за июль – август плюс где-то треть", – объяснил Ефимов.

При этом, по его словам, зарегистрировано снижение спроса в секторе услуг. В первую очередь это затронуло туристический бизнес.

Ранее заммэра Москвы заявил, что оборот московских компаний вернулся на прошлогодний уровень, соответствующий периоду до введения ограничений из-за коронавируса. Это касается и продовольственного, и непродовольственного спроса.

