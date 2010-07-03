Более 20 дворов благоустроили в районе Соколиная Гора с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В московском районе Соколиная Гора с начала года благоустроили более 20 дворов.

"Прошло благоустройство 21 двора, где подрядчики выполнили основные работы", – сообщает пресс-служба префектуры ВАО. Рабочие заменили горки и карусели, привели в порядок покрытие и скамейки.

Ранее сообщалось, что в столичном регионе благоустроят территории у 28 станций Московских центральных диаметров (МЦД). Уже завершена подготовка строительных площадок. Рабочие приступили к демонтажу бортового камня, старых тротуаров и проезжей части. На некоторых участках уже началась прокладка кабельных линий.

В целом специалисты на 90% завершили работы по благоустройству, запланированные на текущий год в столице. На стадии завершения находятся около 255 особо значимых крупных объектов. В нынешнем году к работам привлекались около 25 проектных бюро и институтов.

