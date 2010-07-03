Началось благоустройство территорий у 28 станций МЦД

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В столичном регионе благоустроят территории у 28 станций Московских центральных диаметров (МЦД). Уже завершена подготовка строительных площадок, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Рабочие приступили к демонтажу бортового камня, старых тротуаров и проезжей части. На некоторых участках уже началась прокладка кабельных линий. Работы проведут на общей площади почти в 70 гектаров.
Самые масштабные работы пройдут на улицах и дорогах рядом со станциями Рабочий Поселок, Сетунь, Москва-Бутырская, Москва-Пассажирская-Смоленская, Тушинская и Ленинградская.
Там планируется заменить покрытие на тротуарах и проезжей части, уложить новые бордюрные камни. Для автомобилистов оборудуют плоскостные парковки.
Также будут установлены фонари с энергосберегающими лампами. Рядом со станциями высадят кустарники и деревья, разобьют газоны.
В рамках работ по благоустройству территорий у станции Ленинградская приведут в порядок три двора, расположенных в 1-м Войковском проезде. В частности, там появятся новые детские и спортивные площадки.
Возле остальных 22 станций ремонт будет носить локальный характер. Там тоже заменят изношенное покрытие на тротуарах и проезжей части, установят новый бордюрный камень.
Рядом со станциями разобьют газоны, установят новые фонари, урны и скамейки, на соседних улицах появятся новые остановочные павильоны.
МЦД свяжут разные направления Московской железной дороги. С платформ можно будет перейти на станции метро и МЦК. Первыми начнут работать МЦД-1 и МЦД-2. На них предусмотрено 66 станций.
Работать диаметры будут с 05:30 до 01:00 – так же, как и метро. Интервалы движения поездов в часы пик не будут превышать пяти-шести минут. По МЦД будут курсировать поезда "Иволга", оснащенные креплениями для велосипедов, Wi-Fi и USB-розетками для зарядки гаджетов.
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