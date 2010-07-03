Началось благоустройство территорий у 28 станций МЦД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В столичном регионе благоустроят территории у 28 станций Московских центральных диаметров (МЦД). Уже завершена подготовка строительных площадок, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Рабочие приступили к демонтажу бортового камня, старых тротуаров и проезжей части. На некоторых участках уже началась прокладка кабельных линий. Работы проведут на общей площади почти в 70 гектаров.

Самые масштабные работы пройдут на улицах и дорогах рядом со станциями Рабочий Поселок, Сетунь, Москва-Бутырская, Москва-Пассажирская-Смоленская, Тушинская и Ленинградская.

Там планируется заменить покрытие на тротуарах и проезжей части, уложить новые бордюрные камни. Для автомобилистов оборудуют плоскостные парковки.

Также будут установлены фонари с энергосберегающими лампами. Рядом со станциями высадят кустарники и деревья, разобьют газоны.

В рамках работ по благоустройству территорий у станции Ленинградская приведут в порядок три двора, расположенных в 1-м Войковском проезде. В частности, там появятся новые детские и спортивные площадки.

Возле остальных 22 станций ремонт будет носить локальный характер. Там тоже заменят изношенное покрытие на тротуарах и проезжей части, установят новый бордюрный камень.

Рядом со станциями разобьют газоны, установят новые фонари, урны и скамейки, на соседних улицах появятся новые остановочные павильоны.

МЦД свяжут разные направления Московской железной дороги. С платформ можно будет перейти на станции метро и МЦК. Первыми начнут работать МЦД-1 и МЦД-2. На них предусмотрено 66 станций.

Работать диаметры будут с 05:30 до 01:00 – так же, как и метро. Интервалы движения поездов в часы пик не будут превышать пяти-шести минут. По МЦД будут курсировать поезда "Иволга", оснащенные креплениями для велосипедов, Wi-Fi и USB-розетками для зарядки гаджетов.