Более 10 тысяч человек посетили стенд поезда "Иволга" на "Пикнике "Афиши"

Более 10 тысяч человек посетили стенд поезда "Иволга" на фестивале "Пикник "Афиши" в парке "Коломенское", сообщает Агентство "Москва".
Эти поезда будут курсировать по первым двум Московским центральным диаметрам (МЦД) – от Одинцово до Лобни и от Нахабино до Подольска.
Для посетителей стенда обустроили островки отдыха с зарядными станциями и навесами. Желающие могли поиграть в петанк или покачаться на качелях. Для детей приготовили огромную раскраска.
Внутри вагона была установлена зеленая фотозона с растениями и неоновым брендингом. Специально для фестиваля выпустили лимитированную серию карт "Тройка", на которых можно было напечатать свое имя прямо на стенде.
Проект МЦД предполагает открытие пяти линий до 2025 года. График работы выстроят как в метро – с 5:30 до 1:00. Будет действовать единая билетная система. Интервалы движения поездов составят пять–шесть минут в часы пик.
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