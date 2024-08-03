Петр Потапов поздравил жителей Гольяново с Днем железнодорожника

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмичёнок

Заместитель начальника Московской железной дороги Петр Потапов в преддверии Дня железнодорожника, который отмечается в первое воскресенье августа, поздравил жителей района Гольяново, сообщает Агентство "Москва".

"День железнодорожника – это праздник тысяч тружеников, которые каждый день обеспечивают комфорт и безопасность пассажиров, бесперебойную работу грузовых перевозок. И очень приятно видеть, что этот праздник объединяет людей, дарит радость и хорошее настроение. Все дети любят играть в железную дорогу и кататься на детском паровозике, возможно, кто-то пронесет эту любовь через всю жизнь и свяжет свою судьбу с транспортной отраслью", – отметил Петр Потапов.

Мероприятие было организованного ТУ Преображенское ГБУ "ООЦ имени Моссовета".

На праздничной площадке развернулись интерактивные зоны с увлекательными мастер-классами для детей и взрослых. Дети могли провести время на батутах и покататься на паровозике.

Также на мероприятии выступали творческие коллективы, в частности кавер-дуэт "Оскар".

Ранее Владимир Путин поздравил участников торжественных мероприятий, посвященных 50-летию начала строительства Байкало-Амурской магистрали (БАМ). Российский лидер отметил, что жизнь доказала востребованной этой стратегической магистрали. Поэтому на повестке дня – дальнейшая модернизация БАМа и Транссибирской магистрали, повышение их пропускной способности и обновление железнодорожной структуры, указано в телеграмме.

