Москомархитектура запустила новую бесплатную государственную услугу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Москомархитектура запустила услугу по согласованию изменения внешнего облика нежилых зданий в пределах Садового кольца и некоторых магистралей города, сообщает пресс-служба ведомства.
"Комитет по архитектуре и градостроительству Москвы представил новую государственную услугу по согласованию проекта изменения внешнего архитектурного решения нежилых зданий, строений, сооружений. Обратиться за согласованием, а также заключением об уже выполненных работах можно онлайн на сайте мэра Москвы", – рассказали в ведомстве.
Услуга является бесплатной и предоставляется в течение 20 (согласование проекта) или 9 рабочих дней (продление решения о согласовании).
Помимо границ Садового кольца, новая норма будет действовать на шоссе Энтузиастов, Каширском и Ленинградском шоссе, Кутузовском, Ленинском и Волгоградском проспектах, улицах Николоямской и Сергия Радонежского, а также некоторых других магистралях.
"Согласования нужны будут для законного изменения внешнего облика нежилых зданий, а также их частей. Мы уверены, что в итоге эти изменения пойдут на пользу всему городу", – заявила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.
Проекты уже выполненных изменений согласовывать не требуется, но необходимо предоставить заключение об уже выполненных работах. Дедлайн для зданий внутри Садового кольца установлен на 1 октября 2023 года, для других строений – на 1 января 2026 года.
В июне Юлиана Княжевская объявила о строительстве современного спортивно-досугового центра на Бартеневской улице в московском районе Южное Бутово. Земельный участок для строительства площадью 0,34 гектара находится на пересечении Бартеневской улицы с улицей Горчакова и будет реализован на торгах.
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