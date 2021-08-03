Два жилых корпуса ввели в эксплуатацию в Троицке по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
В Троицке ввели в эксплуатацию два жилых корпуса на 294 квартиры, сообщает пресс-служба департамента строительства Москвы.
Как рассказал руководитель департамента Рафик Загрутдинов, корпуса, построенные по программе реновации, расположены по адресу микрорайон Солнечный, улица Академика Черенкова, дома 15 и 17.
"Получено разрешение на ввод здания в эксплуатацию", – приводятся в сообщении слова Загрутдинова.
Отмечается, что в оформлении фасадов зданий использованы стилизованные элементы, перекликающиеся с фасадами ранее построенных жилых домов. Для отделки использовали систему вентилируемого фасада с облицовкой керамогранитными плитами.
На первых этажах зданий планируют разместить объекты инфраструктуры и технические помещения для обслуживания жилого дома.
Ранее сообщалось, что в столичном районе Зюзино специалисты завершили строительство двух домов по программе реновации. Уточнялось, что дом на улице Каховке рассчитан на 108 квартир. Фасад новостройки отделан навесными трехслойными наружными стеновыми панелями, облицованными кирпичом.
Во втором доме расположено 255 квартир. В наружной отделке фасадов здания специалисты применили вентилируемую фасадную систему с облицовочными панелями из фиброцемента, а цоколь дома облицован керамогранитом.
"Это наш город": в Молжаниновском районе завершилась программа реновации
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