Москвичам предлагают проверить здоровье в центрах "Мои документы"

фото: портал мэра и правительства Москвы/пресс-служба центров госуслуг "Мои Документы" Москвы

В десяти офисах "Мои документы" заработали современные диагностические комплексы, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"Сегодня большинство медицинских учреждений вернулись к нормальной работе, и мы в полном объеме запускаем плановую медпомощь, включая диагностическую. Мы не останавливаемся, все время ищем новые технологии и способы, которые позволяют горожанам контролировать основные параметры своего здоровья удобно, быстро и без лишних затрат. Поэтому мы запускаем два новых пилотных проекта на базе центров госуслуг", – рассказала заммэра столицы Анастасия Ракова.

Она подчеркнула, что под первым проектом подразумеваются диагностические комплексы, которые предоставляют гражданам возможность на бесплатной основе проверить уровень насыщения крови кислородом, сделать анализ выдыхаемого воздуха, измерить артериальное давление и пульс.

Второй проект – роботы-диагносты, которые позволяют дистанционно измерить показатели здоровья, в том числе температуру тела, уровень сахара и кислорода в крови, а также объем легких человека. Они появятся в трех флагманских центрах госуслуг.

По итогам диагностики формируется лист с подробным анализом основных параметров организма. Дополнительно можно получить индивидуальные рекомендации. Сведения о здоровье также могут быть занесены в электронную медицинскую карту.

В январе 2018 года во флагманском офисе "Мои документы" ЦАО был открыт первый медицинский кабинет "Мое здоровье". Спустя время их также открыли во флагманских центрах ЮЗАО и ЮАО. Там можно проверить состояние сердца, сосудов, легких, задать вопросы по питанию.

В каждую из программ входит экспресс-тест на глюкозу, холестерин, измерение давления, а также других показателей. Продолжительность приема составляет около 15 минут.