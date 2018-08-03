Около 30 тысяч школьников и пенсионеров бесплатно посетили центр "Космонавтика и авиация"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Более семи тысяч московских школьников и свыше 20 тысяч пенсионеров бесплатно посетили экспозицию центра "Космонавтика и авиация" на ВДНХ. Об этом сообщила заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина.

Он отметила, что центр "Космонавтика и авиация", расположенный в павильоне №34, должен быть доступен для всех. По словам Сергуниной, по вторникам пенсионеры могут посетить первые три сеанса бесплатно. Для групп школьников в павильоне также проводят бесплатные экскурсии, в ходе которых юных москвичей знакомят с историей покорения космоса. "С момента открытия музея его бесплатно посетили более 27 тысяч пенсионеров и школьников", – подчеркнула заммэра.

Сергунина уточнила, что льготные билеты также предусмотрены для детей до 16 лет включительно, пенсионеров и студентов-очников. Попасть на экспозицию бесплатно могут многодетные семьи, дети в возрасте до шести лет, ветераны. Полный список льготных категорий представлен на сайте музея.

Центр "Космонавтика и авиация" открыли для посетителей в апреле. Экспозиция занимает свыше 15 тысяч квадратных метров, причем из них более тысячи отвели под образовательное пространство. В музее представлено несколько сотен уникальных рисунков, чертежей и фотографий из государственных и частных коллекций.

Ранее сообщалось, что центр "Космонавтика и авиация" на ВДНХ стал лидером рейтинга городских новинок, который составили на основе отзывов участников проекта "Активный гражданин".