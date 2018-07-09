Центр "Космонавтика и авиация" на ВДНХ стал лидером рейтинга городских новинок

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Центр "Космонавтика и авиация" в павильоне ВДНХ в Москве возглавил рейтинг городских новинок, выбранных в проекте "Активный гражданин", сообщает пресс-служба выставки.

Первое место центр поделил с отремонтированным вестибюлем станции метро "Спортивная". Они получили 4,83 балла из 5.

Следом расположилась новость об открытии центра лучевой диагностики в Первой градской больнице – 4,82 балла. Столько же получил запуск поезда "Москва" на Калужско-Рижской линии. Замкнула топ с 4,81 балла новинка в транспортной сфере о сокращении времени ожидания поездов на Кольцевой линии.

20 июня в центре "Космонавтика и авиация" открылась документальная выставка, посвященная истории и архитектуре павильона "Космос". Гости смогут увидеть несколько сотен уникальных рисунков, чертежей и фотографий. Материалы собирали из государственных и частных коллекций.

Посетители также узнают о личностях и судьбах архитекторов и художников, которые принимали участие в создании павильона. Выставка будет открыта до 10 января 2019 года.