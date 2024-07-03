Директор "Авангарда" Дарья Борисова приняла участие в открытии русско-сербского фестиваля

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Директор учебно-методического центра "Авангард" Дарья Борисова приняла участие в открытии русско-сербского фестиваля и церемонии торжественной высадки памятных деревьев, символизирующих долговечные отношения между двумя странами.

"Этот фестиваль стал прекрасным поводом для наших двух народов сблизиться, обменяться опытом и укрепить наши и без того прочные культурные и спортивные связи. Я горжусь возможностью принять участие в таком важном событии и надеюсь, что это станет новым этапом долгой и плодотворной дружбы между Россией и Сербией", – отметила Дарья Борисова, передает Агентство "Москва".

Товарищеский матч между командами "Динамо" из Москвы и "Партизан" из Белграда начался с торжественного символичного касания мяча Дарьи Борисовой и российского футболиста Алана Дзагоева.

Пятидневный русско-сербский фестиваль посвящен культурному обмену и укреплению дружественных связей между двумя странами. Фестиваль продлится до 7 июля и порадует гостей разнообразными мастер-классами, спортивными активностями, фудкортами сербской и русской кухни, автограф-сессиями и многим другим.

Ранее сообщалось, что на Тверском бульваре с 3 по 7 июля в рамках проекта "Лето в Москве" проходит большой "Фестиваль Детства". Гости мероприятия получат возможность расписать чашку с игрушкой и веер, а также сделать кукол из цветных карандашей и увидеть различные детские спектакли.

Площадки фестиваля будут открыты ежедневно в будни с 12:00 до 20:00 и в выходные с 12:00 до 21:00.