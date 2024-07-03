Наполненность столичных водохранилищ позволяет бесперебойно снабжать город в жару

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Водохранилища Москвы, несмотря на сильную жару в начале июля, заполнены в необходимом объеме для бесперебойного водоснабжения города, сообщил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

"В настоящее время водохранилища Москворецко-Вазузской и Волжской водных систем наполнены до необходимых отметок. Этих резервов достаточно для стабильного обеспечения жителей Москвы чистой питьевой водой, независимо от погодных условий, в том числе аномальной жары", – передает телеграм-канал комплекса городского хозяйства слова заммэра.

По словам вице-мэра, каждый день горожане потребляют 2,8 миллиона кубических метров воды. Заммэра добавил, что ее качество тщательно контролируется специалистами.

Бирюков напомнил, что подготовку питьевой воды проводят на четырех станциях водоподготовки: Рублевской, Северной, Западной и Восточной. При этом Москворецко-Вазузская и Волжская водные системы включают 15 водохранилищ на территории Московской, Смоленской и Тверской областей.

Накануне "Системный оператор" Единой энергосистемы (СО ЕЭС) сообщил о стабильной работе энергосистемы Москвы и Подмосковья на фоне аномальной жары. В ОЭС Центра и в энергосистемах нескольких областей 2 июля зафиксированы новые летние максимумы потребления мощности. При этом в объединенной энергетической системе Центра летний максимум потребления мощности достиг 32 815 мегаватт при среднесуточной температуре воздуха 24,6 градуса.