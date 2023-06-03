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12:03

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Трамваи № 17 задерживаются на проспекте Мира

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

На проспекте Мира в районе остановки "МЦК Ростокино" задерживаются трамваи № 17, сообщается в телеграм-канале Дептранса.

В ведомстве подчеркнули, что маршрут временно изменен по техническим причинам. Пассажиров попросили быть внимательны и следить за объявлениями водителей.

В мае стало известно о задержке трамваев №4, 7, 13 и 43 в районе остановки "Метро Сокольники". Позже движение восстановилось.

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