12:03Город
Трамваи № 17 задерживаются на проспекте Мира
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
На проспекте Мира в районе остановки "МЦК Ростокино" задерживаются трамваи № 17, сообщается в телеграм-канале Дептранса.
В ведомстве подчеркнули, что маршрут временно изменен по техническим причинам. Пассажиров попросили быть внимательны и следить за объявлениями водителей.
В мае стало известно о задержке трамваев №4, 7, 13 и 43 в районе остановки "Метро Сокольники". Позже движение восстановилось.
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