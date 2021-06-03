Дом по программе реновации в Восточном Измайлове начнут заселять в 2021 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Второй дом по программе реновации в Восточном Измайлове будут заселять в третьем квартале 2021 года. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Уточняется, что новостройка располагается на 15-й Парковой улице, дом 27/1. По словам главы департамента градостроительной политики Сергея Левкина, до 2024 года в этом районе переселят порядка 1 500 человек.



Здание площадью свыше семи тысяч квадратных метров построили по индивидуальному проекту. В новостройке будет 140 квартир, среди которых 28 однокомнатных, 84 двухкомнатные и 28 трехкомнатных.

Ранее сообщалось, что в программу реновации включили еще 13 стартовых площадок, расположенных в 12 районах столицы.

В новостройки, которые возведут на этих местах, смогут переехать 9 000 человек из 50 старых домов.