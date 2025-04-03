100-летие Московской городской военной прокуратуры отметили в столице

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В столице отметили 100-летие Московской городской военной прокуратуры. Собрание прошло в Центральном доме Российской армии, сообщает RT со ссылкой на пресс-службу ведомства.

На мероприятии присутствовали руководители Главной военной прокуратуры, прокуроры Москвы и Московской области, а также ветераны и сотрудники прокуратуры, представители муниципальных органов власти и командования.

Заместитель главного военного прокурора Евгений Иванов открывал собрание, после чего прошла церемония награждения отличившихся сотрудников. Мероприятие завершилось концертом артистов культурного центра Минобороны РФ.

Ранее Сергей Собянин вручил премии Москвы в области обеспечения безопасности. Как отметил глава города, в стране продолжают бороться с преступностью, терроризмом и экстремизмом, поэтому в этой области требуется особое внимание со стороны правоохранителей. Собянин также поблагодарил сотрудников правоохранительных органов от имени жителей столицы.