На ВДНХ возобновил работу пешеходный аттракцион "Лента Мебиуса"

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В ландшафтном парке ВДНХ после зимы открылся пешеходный аттракцион "Лента Мебиуса", сообщает пресс-служба выставочного комплекса.

"Лента Мебиуса" – необычный пешеходный маршрут, предлагающий посетителям захватывающие панорамные виды на выставку и пробуждающуюся природу", – говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, протяженность маршрута аттракциона составляет 340 метров, а высота – до 9,5 метра.

Ранее сообщалось, что с 8 по 13 апреля на ВДНХ пройдут мероприятия в честь Дня космонавтики. Программу подготовили более чем на 10 площадках парка. Гости смогут посетить экскурсии, на которых они узнают о важных датах в истории освоения Вселенной, и лекции, где расскажут о тайнах галактик и космических рекордах, а также о работах художников, которые вдохновились космосом.