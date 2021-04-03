Столичные ветеринары будут проверять качество продуктов на ярмарках

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На столичных ярмарках выходного дня 70 ветеринарных специалистов будут следить за качеством мясной, рыбной и молочной продукции, фруктов, ягод, овощей и меда. Об этом Агентству "Москва" сообщил председатель комитета ветеринарии Алексей Сауткин.

"За последние три года количество некачественной продукции на сезонных ярмарках сократилось в два раза. Кроме того, ветеринарные врачи проводят аналогичные экспертизы на протяжении всего года на рынках Москвы. Такая комплексная работа позволяет заботиться о безопасности и здоровье жителей столицы", – рассказал Сауткин.

Как уточняется, в этом году на 65 рыночных площадках будут работать 18 передвижных лабораторий. Необходимые исследования будут проводить прямо на месте.

Специалисты напоминают, что вся продукция животного и растительного происхождения проходит экспертизу, по итогам которой выдается заключение установленного образца.

Ранее Сергей Собянин предложил с помощью голосования на портале "Активный гражданин" определить новый бренд столичных ярмарок. Собянин отметил, что обновленные городские рынки позволяют торговать круглогодично и формировать точку притяжения в районах Москвы. Кроме того, рядом с ними подготовлены фестивальные площадки, а непосредственно на торговых площадках организован строгий ветеринарный и санитарный контроль.

В Москве с 2 апреля открылся сезон ярмарок выходного дня. Торговые площадки будут доступны по пятницам, субботам и воскресеньям с 08:00 до 21:00. Ярмарки откроют по 65 адресам по всей столице, причем там будут представлены товары из 42 регионов России и ряда стран ЕАЭС.