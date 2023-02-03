В Москве реконструировали 8 уникальных подводных газопроводов

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

В Москве провели реконструкцию восьми уникальных газопроводов с применением новой технологии укладки дюкеров. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Работы проводили с использованием новой технологии, где специалисты прокладывают сети на глубине более 10 метров под дном реки в многослойной защите. Раньше делали иначе – рабочие прокладывали сети по дну в углублениях.

Также обновленные дюкеры имеют автоматические запорные устройства. Они позволят дистанционно перекрыть газ в течение двух минут.

"С 2018 года в столице реализуется комплексная программа реконструкции 12 дюкеров высокого и среднего давления, рассчитанная до 2024 года. Эти сети были построены в период с 1939 по 1965 год и с тех пор ни разу комплексно не ремонтировались. Работы уже завершены на "Автозаводском", "Даниловском", "Химкинском", "Новодевичьем", "Тушинском", "Рубцовском", "Гольяновском" и "Кутузовском" газопроводах", – отметил Бирюков.

На данный момент в Москве проводят подобные работы на "Фрунзенском" и "Щукинском" газопроводах. Позже реконструкцию проведут на "Голутвинском" и "Кропоткинском" дюкерах.

Ранее сообщалось, что на востоке Москвы ввели в эксплуатацию новый газопровод. Он подает газ на мини-ТЭЦ в Измайлове, которая обеспечивает предприятия и жилой фонд района Соколиная Гора.

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