Новый газопровод ввели в эксплуатацию на востоке Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Специалисты АО "Мосгаз" завершили перекладку газопровода среднего и низкого давления на востоке Москвы, сообщает портал мэра и правительства столицы.

"Мы завершили работы по реконструкции участка газопровода протяженностью более 1,5 километра в кратчайшие сроки. При этом проведены все необходимые испытания и выполнено комплексное благоустройство территории", – заявил гендиректор организации АО "Мосгаз" Гасан Гасангаджиев.

Старый стальной газопровод заменили на современный полиэтиленовый. Он подает газ на мини-ТЭЦ в Измайлове, которая обеспечивает теплом жителей района, местные промышленные предприятия и жилой фонд района Соколиная Гора.

Полиэтиленовые трубы, как отмечается в материале, более устойчивы в случае перепада температур, легче переносят воздействие химических веществ, а также не ржавеют. Их срок службы может достигать порядка 40 лет.

Ранее глава столичного департамента ЖКХ Вячеслав Торсунов сообщил о завершении реконструкции газопровода в районе Косино-Ухтомский на востоке Москвы. Там установили полиэтиленовые трубы, а также краны для оперативного контроля подачи газа в квартиры на фасадном газопроводе.

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