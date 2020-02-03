Забайкальский манул вернется в Московский зоопарк

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В апреле в Московский зоопарк вернется один из самых редких представителей семейства кошачьих – забайкальский манул. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
К приезду манула начали подготавливать вольер на старой территории зоопарка. Там специалисты заменят грунт и установят деревянные домики и полочки для отдыха животного. Также в вольере высадят кустарники, которые будут служить для манула укрытием.
"Мы рады, что гости столичного зоосада вновь смогут наблюдать за манулом и изучать повадки этого удивительного зверя. Палласов кот, который жил на территории нашего зоопарка долгие годы, к сожалению, умер от прогрессировавшей неизлечимой болезни в начале января. Он был символом нашего зоопарка и всеобщим любимцем", – рассказала генеральный директор зоопарка Светлана Акулова.
10 января в Московском зоопарке умер любимец посетителей манул. На протяжении года дикий кот проходил лечение от заболевания, которое поразило многие его органы. В итоге у животного развилась злокачественная опухоль слизистой носа. Специалисты делали все возможное, чтобы стабилизировать состояние манула, однако все это дало лишь временный эффект.
Первые манулы появились в коллекции зоопарка Москвы в 1949 году. Животное было выбрано символом Московского зоопарка в 1987 году. Во время реконструкции в 2013 году изображение кота убрали с символики, однако в 2019-м в честь 155-летнего юбилея столичного зоосада вернули обратно.
С 1975 года в столичном зоопарке появилось почти 150 котят. Столичный зоосад лидирует среди зоопарков мира по количеству родившихся детенышей манулов.
Всего за 2019 год в Московском зоопарке родились более тысячи детенышей. На свет появились кафрские рогатые вороны, сероспинные трубачи, пингвины Гумбольдта, дикдики Кирка, восточноевропейские рыси, дагестанские туры, крокодиловые тритоны и другие животные.
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