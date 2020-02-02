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12:52

Сурки Московского зоопарка проигнорируют свой праздник

город животные

Сурки из Московского зоопарка проигнорируют День сурка

Сурки Московского зоопарка проигнорируют свой праздник, передает телеканал Москва 24.

День Сурка традиционно отмечают 2 февраля в США и Канаде. Считается, что, если в этот день сурки вылезают из нор и начинают искать пищу, значит, зима пошла на убыль и холодов больше не будет.

Однако сотрудники зоопарка считают, что в московском климате такое правило не работает. Даже в эту аномально теплую зиму местные сурки продолжают крепко спать.

Специалисты из зоопарка рассказали РИА Новости, что примета о сурке, чье пробуждение предвещает приход весны, имеет американо-канадские корни. Они пояснили, что в России и США обитают два разных вида сурков.

"Американский сурок – лесной, а российский – степной (его второе название – байбак). Для последнего характерен более затяжной период спячки, который в общей сложности длится от трех до шести месяцев", – пояснили в зоопарке.

Там напомнили, что российские сурки летом активно питаются и накапливают жировые запасы на зиму. Время, когда сурок проснется, зависит от таяния снежного покрова, погоды и общего состоянии животного. Специалисты уточнили, что при появлении травы животным легче прокормиться.

Самый знаменитый сурок-предсказатель по имени Фил живет в городе Панксатони (штат Пенсильвания). Местный Groundghog Club организует традиционный прогноз с 1887 года.

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